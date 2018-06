Jesolo, lascia cane chiuso in auto per ore: denunciata

Condividi

16:18 – Ha lasciato il cane chiuso all’interno dell’auto posteggiata in un parcheggio a Jesolo per ore. Per questo motivo una donna di 54 anni è stata denunciata per abbandono di animali. Il povero animale è stato salvato da un ragazzo che si era recato in spiaggia a mezzogiorno e al suo ritorno, intorno alle 18, l’ha visto ancora chiuso dentro alla vettura.

I poliziotti sono riusciti a risalire al suo numero di telefono della proprietaria ma ogni tentativo di mettersi in contatto con lei sono stati vani. Così hanno deciso di forzare il finestrino lasciato un po’ aperto e hanno così liberato il cane, un cocker in età avanzata. L’animale era effettivamente molto provato dal caldo e dalla mancanza di acqua e cibo. All’interno dell’auto c’erano due ciotole, entrambe vuote. La proprietaria si è recata in commissariato solo a sera inoltrata ed è stata denunciata. (Fonte: Ansa – 14:36)