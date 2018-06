Jesolo, si tuffa dal pontile: 21enne rischia paralisi

Condividi

Un altra persona rischia gravi conseguenze a Jesolo per aver ignorato il divieto di tuffarsi dai pontili. Come scrive Giovanni Cagnassi su La Nuova Venezia, dopo un tuffo spericolato nei pressi della spiaggia vicina a piazzale Mazzini, un giovane turista straniero di 21 anni è stato ricoverato in prognosi riservata per un grave trauma cervicale. Il 21enne è stato soccorso da alcuni bagnanti, poi trasferito d’urgenza al pronto soccorso di Jesolo e poi all’ospedale di San Donà. Messo sotto osservazione, il giovane ora rischia la paralisi. L’episodio è il primo di questa estate e va ad aggiungersi ai quattro dell’anno scorso.