Mamme no pfas a Bruxelles: «mai più un disastro simile»

Condividi

Una delegazione di Mamme no Pfas è partita stamane alla volta del Parlamento Europeo. «È in assoluto la prima volta che dei cittadini vengono ascoltati a Bruxelles su un tema di doppio inquinamento: ambientale e umano», scrivono in una nota i genitori della zona contaminata. «È l’amore per i nostri figli che ci ha spinti fin qui, un amore che va al di là di tutto e noi genitori, andando a Bruxelles, abbiamo deciso di andare al di là di tutto e di tutti».

L’obbiettivo ultimo è fare in modo «che non si ripeta mai più un caso di inquinamento come quello che abbiamo subito noi in Veneto». Per ottenere questo risultato, i genitori no pfas chiederanno che «nella proposta di modifica della vigente direttiva sulle acque potabili – n.98/83/CE -, proposta la cui discussione in sede UE è già iniziata a diversi livelli, venga inserita per queste sostanze (Pfas) tolleranza zero, ovvero valori uguali a zero».