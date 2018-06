Mondiali, il grande flop delle big

Condividi

Francia, Brasile, Germania, Spagna. La squadra di Deschamps è arrivata in finale agli scorsi Europei e vanta un parterre di campioni internazionali. Il Brasile, risorto dalle ceneri del disastro del mondiale in casa, punta su Neymar, Coutinho e Gabriel Jesus, fenomeni strapagati e in ascesa. La Germania ha vinto gli ultimi Mondiali e l’ultima Confederations Cup. La Spagna è apparsa in grande spolvero nel girone di qualificazione, in cui c’era anche la povera Italia. Le semifinali dei Mondiali di calcio in Russia sembravano già scritte. Da tenere d’occhio anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, vincitore degli Europei, e l’Argentina del fenomeno Messi. E invece.

Stando alle partite d’esordio, i pronostici vanno rivisti completamente. Certo, niente è compromesso, mancano ancora due partite. Ma tra le favorite solo la Francia ha vinto, e a fatica. Il Brasile ha pareggiato con la Svizzera, la Germania ha addirittura perso con il Messico, Spagna e Portogallo si sono annullate tra loro e l’Argentina ha fatto una figuraccia con l’Islanda. Bene invece la Croazia, che potrebbe essere la rivelazione della competizione e la squadra ospitante, la Russia. Oggi tocca a Belgio e Inghilterra, squadre che non partono favorite, ma che vantano diversi campioni, dal “napoletano” Mertens al capocannoniere della premier Kane. Nei prossimi giorni sapremo se le big torneranno in auge per condurci verso una prevedibile finale Francia-Brasile o se questi Mondiali ci riserveranno clamorose sorprese.

(Ph: Imgflip.com)