Montegalda (Vi), camion si capovolge: morti 2000 polli

(11:45) Un camion che trasportava 2000 polli si è capovolto sulla carreggiata mentre viaggiava in località Colzè a Montegalda (Vicenza). L’incidente è avvenuto la notte scorsa verso l’una e quindici. L’autoarticolato stava affrontando una curva quando ha perso il controllo ed è caduto in un fossato. Nell’impatto tutti i volatili che erano destinati alla macellazione sono morti. I vigili del fuoco hanno scaricato le gabbie con le carcasse che sono state raccolte per essere portate ad un’inceneritore. Il rimorchio del camion è stato recuperato con una gru. (Ansa – 9:33)

(ph: Twitter – Vigili del Fuoco Veneto)