Morte campionessa nuoto, la madre: «Noemi uccisa dalle buche»

Noemi Carrozza se n’è andata a soli 21 anni a causa di un tragico incidente stradale in moto a Roma. Oggi la madre lancia una straziante e disperata accusa, cioè che Noemi abbia avuto l’incidente a causa del manto stradale sconnesso.

«La mia Noemi è morta per colpa delle radici – ha dichiarato la madre in lutto -.Ci hanno detto che ci sono un paio di testimoni. L’hanno vista sbandare dopo aver preso le radici di via Colombo. Ha perso il controllo della moto ed è finita contro l’albero. Andava piano, mi hanno detto che non superava i 60 km/h».

