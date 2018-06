Quante leggi ha l’Italia? 111 mila

Condividi

Secondo i dati del Poligrafico dello Stato, che gestisce la banca dati sulla legislazione Normattiva, le leggi in vigore sono circa 111mila sulle 187mila emanate in totale dalla nascita dello Stato unitario a oggi. Come scrive Antonello Cerchi a pagina 2 del Sole 24 Ore, dal 1932 al 2016, il periodo preso in considerazione dallo studio, a fare la parte del leone sono i decreti del Presidente della Repubblica (46 mila) e le leggi (13 mila). Se però si allarga l’orizzonte includendo il periodo dal 1861 al 1932 e dal 2016 a oggi, l’ammontare di interventi normativi in vigore tocca quota 111 mila.

Il solo Paese europeo paragonabile al nostro per iper-produzione legislativa è la Germania: negli ultimi venti anni i vicini tedeschi hanno sfornato più leggi di noi, 2.650 contro 2.171. La Germania si serve tuttavia dell’uso dei codici che permettono di incasellare in modo ordinato ogni nuovo intervento normativo. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento del governo Conte, Riccardo Fraccaro, ha annunciato di voler eliminare 400 provvedimenti inutili sulla scia della “ghigliottina” operata dal 2005 al 2010.