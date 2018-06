Roma, M5S perde pezzi: lasciano 2 consiglieri del Municipio XI

Condividi

«È solo la punta dell’iceberg e la crisi di numeri che attanaglia la maggioranza del M5S in XI Municipio è la rappresentazione di quanto è già accaduto in altri municipi e di quanto accadrà a Roma anche dopo il recente test elettorale che, mi sembra evidente, trova delle grandi responsabilità nell’operato della giunta Raggi». Lo dichiara in una nota Marco Palma, vicepresidente del consiglio del Municipio XI e consigliere di FdI. «Ora – prosegue – si tratta di capire dove andrà a spiaggiarsi la giunta Torelli. Se prevarranno i radicalismi e la parte rancorosa della maggioranza, la stessa rischia di avere vita breve. Se, al contrario, prevarrà una linea comunque inclusiva che consentirà di portare a termine il mandato ed il programma stilato dalla maggioranza nelle articolatissime linee programmatiche, allora la storia, Raggi e prefetto permettendo, sarà diversa. I due esponenti che hanno lasciato il Movimento 5 Stelle, ma non la maggioranza, sono persone che, per quanto possa servire, godono della mia stima».

«Con la consigliera Cristina Restivo – continua ancora Palma – ho condiviso le battaglie contro il Pup di Via Enrico Fermi ed altre iniziative anche durante questi primi due anni. Non conoscevo personalmente Martone ma ne ho apprezzato, in questo inizio mandato soprattutto quando è stato presidente del gruppo consiliare del M5S, la capacità di riuscire ad arginare, fino a che ha potuto, il furore agnostico (non agonistico), di un gruppo di neo eletti che per la prima volta si misuravano in una assemblea di rappresentanza pubblica come il Municipio. Poi per i miracoli, come si suol dire, ci si attrezza, ma alla luce delle ripetute scivolate, non ultima quella di forzare la mano su un atto politico di voler discutere in aula rispetto alla presunta occupazione illecita di una sede del Pd a Magliana fino alle ripetute mancate esigenze territoriali, semplici da denunciare dall’opposizione dentro e fuori dal municipio ma complicate da affrontare quando si è in maggioranza». «Ora – conclude – si apre uno scenario nuovo. La consigliera Restivo era anche Presidente della Commissione Affari Generali e, a quanto ho letto, si dimetterà da quella carica. Sono convinto che non si tratta di una passeggiata di salute e quanto sopportato dal consigliere Marsella sarà certamente di aiuto per tutti. Almeno me lo auguro. Per quanto riguarda i cittadini mi auguro che a questa sperimentazione, come del resto quella presente sulla Roma Fiumicino, possa essere posta la parola fine il prima possibile. Il dado, come disse qualcuno, è tratto».

