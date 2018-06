Scopre di essere stato bocciato, 18enne si toglie la vita nel Padovano

Condividi

Ha aspettato dietro ad una siepe che il treno, partito da Mantova e diretto a Monselice, si avvicinasse e poi si è lanciato. Leonardo Faggion si è tolto la vita così, a soli 18 anni. Come scrive il Corriere del Veneto, viveva a Megliadino San Vitale con la famiglia e quel giorno era partito in bici raggiungendo il passaggio a livello in zona Saletto di Borgo Veneto. E’ stato molto difficile identificare il corpo, tanto che inizialmente si pensava si trattasse di un uomo di origini marocchine. Aveva appena ricevuto la notizia di essere stato bocciato. Nonostante Leonardo non abbia lasciato biglietti o messaggi, potrebbe essere stato questo il motivo del tragico gesto.

Sos suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.678