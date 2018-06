Selvazzano (Pd), prof picchiata denuncia madre

Condividi

La professoressa di inglese Francesca Redaelli della sede staccata della scuola media Albinoni di Selvazzano, ha annunciato una querela nei confronti della madre che la picchiò lo scorso 8 giugno spaccandole il setto nasale e provocandole un edema bilaterale. Come scrive Gianni Biasetto sul Mattino a pagina 13, a scatenare la furia del genitore sarebbe stato il rifiuto da parte della docente di interrogare il figlio l’ultimo giorno di scuola in inglese, materia in cui aveva l’alunno aveva un’insufficienza da recuperare. Il ragazzo era stato poi bocciato. La denuncia della prof si aggiunge a quella dei carabinieri come atto dovuto in quanto gli insegnanti sono pubblici ufficiali.