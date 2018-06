Spritz Letterario trasloca a Padova: «offriamo asilo ai vicentini delusi»

Condividi

Marianna Bonelli, organizzatrice dello Spritz Letterario che da quattro anni animava le estati di Campo Marzo a Vicenza, si trasferisce a Padova e offre «asilo culturale ai vicentini delusi».

«Mi pare chiaro che quest’estate non sarò, con Spritz Letterario, in Campo Marzo a Vicenza», scrive Bonelli sul suo profilo Facebook. «L’Oasi del Lettore avrà un altro nome: LibrOsteria, in un’altra città: Padova. Non più un presidio culturale in prima linea, ma un posto fisso dove trascorrere del tempo in tutta tranquillità, tra libri, eventi, laboratori per tutte le età, cicchetti e buon vino».

«Ci “spostiamo” è ironico, – spiega Bonelli a Vvox – il progetto a Padova l’avremmo fatto comunque. In Campo Marzo ci saremmo andati anche quest’anno, se ce l’avessero chiesto, garantendoci un minimo di supporto e sicurezza. Abbiamo tanti vicentini affezionati, che ci seguono da anni, per questo abbiamo offerto asilo culturale. Lo Spritz Letterario compie 10 anni di attività, la LibrOsteria è il regalo di compleanno».

(Ph. Spritz Letterario / Facebook)