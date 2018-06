Venezia, al Peggy Guggenheim aperitivo artistico con Bebe Vio

Condividi

Dieci anni fa nasceva [email protected]. Nel 2009, grazie al supporto di Aperol Spritz, la Collezione Peggy Guggenheim lanciava un evento innovativo che nel corso di un decennio ha portato migliaia di giovani a casa di Peggy Guggenheim, avvicinandoli ai capolavori collezionati dalla mecenate americana e oggi patrimonio dell’Italia intera. Per celebrare questo decimo compleanno il museo intraprende una nuova avventura ospitando personaggi d’eccezione. Dopo Caparezza e Lara Gilmore, è il turno di Bebe Vio il 25 giugno. Dalle 19 alle 21 racconteranno le loro storie non convenzionali, all’ora dell’aperitivo, nel giardino della Collezione Peggy Guggenheim immersi in un’atmosfera intima e raccolta.

Scoprendo e sostenendo giovani talenti artistici e credendo fermamente nel loro lavoro, primo su tutti Jackson Pollock, Peggy Guggenheim è stata una “visionaria” dell’arte. Ora le porte della sua casa-museo si aprono per accogliere la storia di Bebe Vio, “visionaria odierna”, del panorama musicale, culinario e sportivo, pronti a condividere “a tu per tu” con il pubblico la sua esperienza straOrdinaria. Aperol Spritz, storica azienda parte del gruppo Guggenheim Intrapresae che da 10 anni crede fortemente in questa idea, è di nuovo a fianco dell’iniziativa confermando il proprio legame con il territorio di origine e il museo veneziano.

Seguendo la mission del museo, ovvero educare il suo pubblico e sensibilizzarlo a temi attuali come l’istruzione di qualità, l’inclusione sociale, la parità di genere e il rispetto del patrimonio culturale e dell’ambiente, fil rouge dei racconti saranno i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Per questa nuova iniziativa, la Collezione Peggy Guggenheim è lieta di poter collaborare con ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che si occupa di promuovere i 17 Obiettivi, che vanno dallo sconfiggere povertà e fame, al raggiungimento della parità di genere, dalla lotta al cambiamento climatico alla riduzione delle disuguaglianze.

Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, detta Bebe, campionessa paralimpica e mondiale in carica di fioretto individuale, è oggi tra i personaggi più amati e seguiti, non solo dalle generazioni dei giovanissimi, che con la sua forza, tenacia e coraggio, si è fatta portavoce dell’empowerment femminile. Grazie alla sua voce il pubblico potrà vivere il museo in una veste nuova, sedersi in giardino come in un salotto, e ascoltare alcune storie ispiratrici. Nel corso dell’appuntamento gli “AMATA” del museo (Ask Me About The Art), stagisti internazionali pronti a rispondere alle domande dei visitatori sulle opere in collezione diventeranno “Ask Me About The Agenda”, interagendo con il pubblico in merito ai collegamenti tra le opere e i Goal dell’Agenda dell’ONU. A fare da colonna sonora la playlist “del cuore” di Bebe Vio. #Straordinari18 e #2030whatareUdoing, in collaborazione con ASviS, saranno gli hashtag da utilizzare su Facebook, Twitter e Instagram per comunicare e condividere questo “straOrdinario” evento.

A seguito delle restrittive normative sulla sicurezza, l’evento potrà accogliere un numero sensibilmente ridotto di partecipanti rispetto alle passate edizioni. Il biglietto d’ingresso al museo è di 15 euro, acquistabile esclusivamente online. Corsia d’accesso preferenziale per i possessori di Young Pass, la membership Guggenheim per gli under 26. Ogni biglietto include due consumazioni. In caso di pioggia l’evento verrà cancellato e il prezzo del biglietto rimborsato.

Ph: Instagram @Bebe_vio