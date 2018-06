«Via Almirante a Verona? Piuttosto via Che Guevara»

Condividi

Il consigliere veronese di Fratelli d’Italia Ciro Maschio ha proposto di intitolare una via a Giorgio Almirante, idea già venuta anche a Roma e Vicenza.



«Se all’amministrazione comunale manca la preparazione o la fantasia per intitolare delle vie a personaggi storici di rilievo – ha risposto Federico Benini del Partito Democratico – che magari abbiano fatto anche qualcosa di significativo e di buono per il nostro Paese, ho depositato delle richieste di intitolazione di strade da cui Sindaco e Assessori competenti possono sicuramente trarre degli spunti. Le mie richieste – prosegue il consigliere dem – vanno dall’intitolazione di una via ad Ernesto “Che” Guevara, a Via Palmiro Togliatti, oppure ho proposto di istituire via Enrico Berlinguer, che assieme ad Aldo Moro lavorò ad una prima forma di democrazia dell’alternanza attraverso il cosiddetto Compromesso storico. Osservo anche che a Verona manca ancora “Via Leonilde detta Nilde Iotti” la prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati. Per entrare nel campo della cultura – prosegue Benini – manca via Giorgio Gaber, via Fabrizio De André e via Rino Gaetano. Di fronte a tutte le alternative possibili e meritevoli, sfugge quale sia il contributo che Giorgio Almirante, proposto da Ciro Maschio, avrebbe dato alla democrazia e al popolo italiano».

Anche il consigliere Andrea Bacciga ha proposto di intitolare una via a un personaggio emblematico della cultura di destra: il filosofo Julius Evola. «Sul tavolo della giunta non c’è solo la richiesta del presidente del Consiglio comunale, nonché deputato della Repubblica Italiana Ciro Maschio di intitolare una via al repubblichino Giorgio Almirante – ha commentato il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco -. Poteva il giovane consigliere di ultradestra Andrea Bacciga perdere l’occasione? Certo che no, infatti ha richiesto di intitolare una via ad un intellettuale del fascismo storico, Julius Evola. Come fosse ritornato il Ventennio, Verona viene posta davanti alla disfida allucinante tra razzismo biologico, di cui era assertore Almirante da dirigente della rivista “La Difesa della Razza”, e razzismo spirituale, propugnato invece da Julius Evola. In questa allucinata deriva culturale promossa dalla giunta di destra – prosegue Bertucco – , ormai priva di freni inibitori, Verona viene interrogata su quale tipo di razzismo premiare, perché entrambi i “candidati” erano, tecnicamente, dei razzisti. Non di solo propaganda hanno peccato Almirante ed Evola: durante la Repubblica sociale di Salò Almirante fu capo di gabinetto del Ministero della Cultura Popolare. Con tale carica firmò il decreto che disponeva la fucilazione alla schiena per i partigiani e tutti coloro che si rifiutavano di consegnare le armi al governo fantoccio dei nazisti in Italia. Lo stesso Evola in questo periodo tentò abboccamenti con nazisti di alto rango e ufficiali SS i quali però lo ritenevano troppo border-line. E il sindaco Sboarina – conclude Bertucco -, di quale di questi personaggi è estimatore?».

(Ph: Twitter – Real Barlafuss)