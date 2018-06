Vicenza, 52enne travolto e ucciso da auto: era sulle strisce?

Condividi

Incidente mortale a Vicenza. Un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso da una Fiat Cinquecento mentre stava tornando a casa. Era vicino alla sua abitazione quando ha deciso di attraversare l’arteria ed è stato colpito in pieno dall’auto che l’ha scaraventato per una decina di metri. Tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale mentre gli agenti stanno tentando di capire se l’uomo si trovasse sull’attraversamento pedonale oppure in una zona più buia. (Fonte: Ansa – 14:18)