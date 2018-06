Vicenza Calcio, libro-inchiesta su “strana” morte Scaini

Condividi

17:45 – In un libro-inchiesta dal titolo “Non ero Paolo Rossi” (Edizioni Eraclea) i giornalisti Giampiero De Andreis ed Emanuele Gatto si occupano della morte di Enzo Scaini, calciatore del Vicenza, avvenuta nel 1983. Scaini venne operato ai legamenti del ginocchio a Roma e poi morì. Ci fu un processo, ma nel 1988 tutti gli imputati vennero assolti. «Purtroppo Scaini non era Paolo Rossi» disse il presidente dell’Associazione italiana calciatori (Aic) Sergio Campana, lamentando la scarsa attenzione dedicata al caso.

Nato in Friuli e cresciuto calcisticamente nel Torino, “Scaio” ha militato in diverse squadre (Monza, Campobasso, Verona, Perugia e Vicenza). Di lui i tifosi ricordano il carattere forte e l’imponenza del fisico. (Fonte: Ansa 14:00)

(Ph: Museocalciovicenza1902.it)