Vicenza, Variati al neo-sindaco Rucco: «chiamami quando vuoi»

«Non interverrò nelle questioni amministrative, ma ho già fatto sapere al sindaco che sono ben disponibile a fare delle consegne. Ci sono varie criticità, vari problemi e situazioni di forza e debolezza all’interno del Comune. Con molta onestà intellettuale io mi metterò a disposizione». Così sul Giornale di Vicenza a pagina 8, l’ex sindaco Achille Variati (centrosinistra) si rivolge al nuovo primo cittadino Francesco Rucco (centrodestra) sulla lentezza degli uffici comunali.

«Nell’ultimo anno – spiega Variati – la mia scelta è stata quella di non intervenire per eventuali cambiamenti perché riorganizzare i dipartimenti sarebbe stato scorretto verso il mio successore (…) La macchina comunale è molto complessa: ad ogni sorgere del sole nasceranno nuovi problemi e non è detto che nel frattempo quelli precedenti si saranno risolti. È un incarico molto complesso, auguro al sindaco Rucco di fare buone scelte. Ma lui lo sa, gli ho detto: “Chiamami quando vuoi”».