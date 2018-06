Calcio, firma di Rosso: nasce il L.R. Vicenza Virtus

Condividi

È iniziata ufficialmente la nuova era dei biancorossi: ieri sera Renzo Rosso ha firmato per l’acquisto del Vicenza calcio. Come scrive Corrado Ferretto sul Corriere del Veneto – edizione Vicenza a pagina 12, la nuova società nasce dalla fusione con il Bassano Virtus 55, già posseduto precedentemente da Rosso, e si chiamerà L.R. Vicenza Virtus. «Da anni siamo impegnati in progetti di sviluppo economico e sociale a livello locale, e questa operazione ne è un esempio — ha precisato Rosso — credo fortemente nei valori dello sport, il senso di sacrificio, lo spirito di squadra, di aggregazione».

«La nostra volontà è quella di unire l’intera provincia vicentina in un progetto che ambisce a nuovi importanti successi sportivi. Da qui inizia un grande lavoro di messa a punto del piano di sviluppo della società, non solo per quanto riguarda la prima squadra ma anche per la costruzione di un grande settore giovanile. Un progetto completo che racconteremo nei suoi dettagli appena possibile».

(Ph. Renzo Rosso / Facebook)