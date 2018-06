A13, si ferma in corsia emergenza: investito e ucciso

Condividi

12:30 – Incidente mortale in A13 nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana, in direzione Padova. Un automobilista, per ragioni ancora da chiarire, si è fermato in corsia d’emergenza. Dopo essere sceso dal veicolo è stato investito e ucciso da un mezzo pesante che sopraggiungeva in quel momento. Inutili i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo. (Fonte: Ansa – 10:47)