«Banche venete, governo intervenga su tassi interesse Intesa»

Il deputato veneto di Fratelli d’Italia Luca De Carlo con un post su Facebook fa sapere di aver chiesto «al governo un intervento risoluto e soprattutto urgente per risolvere il problema dei tassi di interesse su aperture di credito fatte da Veneto Banca e Popolare di Vicenza a condizioni particolarmente vantaggiose e a cui oggi Banca Intesa applica invece valori che arrivano a fino il 24,5 per cento. Si sta buttando sale sulle ferite aperte nella carne di famiglie e imprese che hanno già visto i propri risparmi dilapidati nella crisi delle due ex popolari e su cui oggi pur nel rispetto formale della legge,si sta facendo macelleria sociale». De Carlo ha annunciato la presentazione di una interrogazione al ministro dell’Economia Tria «finalizzata ad una operazione di convincimento nei confronti di Intesa per arrivare ad una moratoria di quelle richieste di restituzione o comunque a una drastica riduzione dei tassi di interesse».

«Apprendiamo dalla stampa – spiega De Carlo – che nella sola provincia di Treviso ci sono oltre un migliaio di casi di clienti delle ex popolari che alla richiesta di vendere le azioni in fase di flessione si sono sentiti proporre aperture di credito attraverso affidamenti sul conto corrente o linee di finanziamento a tassi variabili tra l’1 e il 2%. Si trattava di crediti garantiti dalle azioni stesse ma adesso quelle garanzie non esistono più e Intesa o chiede i rientri immediati oppure ha modificato unilateralmente le condizioni decidendo di applicare interessi come se si trattasse di crediti al consumo, arrivando a richiedere ben oltre il 20%. Quello che sta accadendo in provincia di Treviso è una carneficina legittimata da un sistema di relazioni con Intesa San Paolo viziato dagli accordi presi dal governo Gentiloni, con cui peraltro si è voluto escludere l’istituto di credito torinese da ogni responsabilità rispetto alle legittime attese di compensazione da parte degli azionisti che hanno perduto tutto».

«Vogliamo chiedere al ministro dell’Economia Tria – ha sottolineato il deputato di Fratelli d’Italia – se questo governo, che al suo insediamento ha sbandierato in lungo e in largo di essere “dalla parte della gente comune” intenda assumersi l’onere di affrontare il nodo dell’indecente banchetto della finanza ai danni dei cittadini risparmiatori o se invece, per non turbare i poteri forti, malgrado le buone intenzioni si finisca per girarsi dall’altra parte e abbandonare le migliaia di trevigiani intrappolati nella situazione sopradescritta al loro destino. Noi chiediamo un’azione forte e urgente attraverso l’apertura di una tavolo con Intesa in cui il governo faccia sentire il proprio peso e tratti, in nome e per conto dei cittadini, condizioni che non siano quelle che francamente ci appaiono più simili allo strozzinaggio che ad una sana relazione fra banca e clientela. Solleciteremo l’esecutivo ad attivarsi entro la prima metà del mese di luglio. In caso contrario siamo pronti ad una vasta mobilitazione».