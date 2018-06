Benetton, pubblicità con migranti: è scontro Toscani-Salvini

Condividi

Come avevano già anticipato ieri, la nuova pubblicità di Benetton sta facendo molto discutere. Nelle foto della nuova campagna ideata da Oliviero Toscani si vedono dei migranti prima su un gommone con salvagente arancione e poi in fila durante i primi soccorsi assistiti da un’operatrice della Croce Rossa. Dopo il boicottaggio annunciato dalla Lega, quasi contemporaneamente, questa mattina sono arrivate le dichiarazioni sia del fotografo Toscani e sia del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il primo, in un’intervista a Radio Padova ha dichiarato: «Salvini potrebbe essere un buon testimonial per la carta igienica. Secondo voi è da prendere sul serio? Ormai ha preso il posto di Crozza che non ha più lavoro, poveretto, bisognerà fare qualcosa. Con quelle foto ho fatto vedere ciò che sta succedendo. Il problema è che una volta eravamo un Paese di brave persone, eravamo un Paese dell’onestà e della generosità. Purtroppo questo piccolo benessere, che non è stato neanche a disposizione di tutti, ci ha fatto diventare egoisti e devo dire anche abbastanza ottusi». Salvini si è limitato a commentare sul suo profilo Facebook: «solo io trovo che sia squallido?».