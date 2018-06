Biglietti falsi per concerti, decine di truffe in Veneto

Condividi

Con l’arrivo dell’estate e con l’avvio della stagione dei concerti, aumentano in Veneto i casi di truffe sui biglietti acquistati online. Come scrive La Nuova Venezia a pagina 24, a farne le spese sono soprattutto i fan dei grandi nomi della musica italiana come Vasco Rossi, Laura Pausini e Jovanotti che comprano i ticket su siti-civetta i quali spesso applicano maggiorazioni sul prezzo all’ultimo minuto. Ma alle volte i biglietti così venduti rischiano di essere addirittura falsi.

L’ultimo episodio si è verificato al concerto di Vasco tenutosi a Padova la scorsa settimana. Decine di persone sono state non sono state lasciate entrare dai controllori ai varchi perchè in possesso del ticket contraffatto. «È importante che le persone verifichino prima di acquistare i biglietti se il sito che li vende fa parte del circuito ufficiale e se nel circuito ufficiale i biglietti sono esauriti o meno – consiglia Federconsumatori -. È evidente infatti che non si possono acquistare biglietti se ufficialmente c’è il tutto esaurito e magari acquistarli ad un prezzo inferiore a quello ufficiale». In caso di imbrogli, conclude l’associazione dei consumatori, è importante sporgere denuncia alla Polizia Postale.