BpVi, arriva super-perizia su insolvenza

Giovedì prossimo si terrà alla sezione fallimentare del tribunale di Vicenza l’udienza che affiderà al docente universitario milanese Bruno Inzitari l’incarico di consulente nella perizia sullo stato di insolvenza della BpVi. Come scrive il Giornale di Vicenza a pagina 17, l’ex liquidatore di Banca Marche dovrà valutare la situazione dell’istituto di via Framarin alla data 25 giugno 2017 quando il governo decise la liquidazione coatta della banca.

In caso di dichiarazione di fallimento, la procura potrà indagare per bancarotta e salvare il processo dal rischio legato alla prescrizione. Il collegio presenziato dal giudice Giuseppe Limitone ha però estromesso dal processo le associazioni dei risparmiatori. All’udienza prenderà parte invece la procura che, con i due pubblici ministeri Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori, nominerà un proprio consulente.