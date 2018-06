Brigliadori, post choc su Toffa: «il cancro? Chi è causa del suo mal…»

Condividi

Si erano già scontrate nel 2017 quando Nadia Toffa, in veste di iena, aveva fatto visita all’attrice, conduttrice ed ex annunciatrice della tv Eleonora Brigliadori per chiederle spiegazioni sulle sue posizioni anti-scientifiche e contro le chemioterapie per curare il cancro, credendo invece a cure “spirituali”. Il servizio si concluse con uno schiaffo dato dalla Brigliadori alla Toffa. L’ex annunciatrice tv è sostenitrice da anni del “metodo Hamer”, secondo il quale la genesi delle malattie è legata a traumi o conflitti non risolti.

Tutto è iniziato da un commento di un utente che scrive: «quando venne quella iena ad insinuare sul cancro? Se ne sono tutti scordati». La risposta della Brigliadori: «chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza». Inutile dire che la frase ha scatenato un putiferio sul web e non solo. La Brigliadori era stata scelta per entrare a far parte dei concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione del programma televisivo Pechino Express ma sembra che la Rai, dopo questo polverone, stia tornando sui suoi passi. Moltissimi utenti stanno chiedendo la sua esclusione.

Fonte: Tpi