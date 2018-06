Caserta, spari contro due migranti al grido di “Salvini, Salvini!”

Condividi

Due rifugiati maliani, in Italia da qualche anno, hanno presentato denuncia alla polizia di Caserta spiegando che alcuni giovani a bordo di un’auto avrebbero sparato contro di loro con pistole caricate a pallini gridando “Salvini Salvini”. Uno dei due si sarebbe poi fatto medicare in ospedale per una contusione giudicata guaribile in due giorni.

Ecco il racconto del Centro Sociale ex Canapificio di Caserta e dalla Caritas diocesana. «Nella serata dell’11 giugno 2018 due ragazzi maliani (Daby e Sekou), beneficiari del progetto SPRAR del Comune di Caserta, gestito dal Centro Sociale Ex Canapificio, dalla Comunità Rut delle Suore Orsoline e dalla Caritas, sono stati vittime di un vergognoso episodio razzista. Intorno alle ore 22:00, mentre tornavano a casa, all’incrocio tra viale Lincoln e via Salvatore Commaia, sono stati avvicinati da una Fiat Panda di colore nero, a bordo della quale viaggiavano tre giovani italiani che, brandendo una pistola ad aria compressa al grido “Salvini, Salvini!”, sparavano due colpi di pistola a distanza ravvicinata, dei quali uno colpiva al torace Daby, ferendolo (due giorni di prognosi) ed un altro, sparato all’indirizzo del Sekou, andava a vuoto».

