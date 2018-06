«Censimento rom, giusto e necessario: bisogna tutelare i bambini»

Condividi

«Per troppi anni in Italia è stata tollerata la presenza di campi nomadi equiparabili a vere e proprie roccaforti del degrado e dell’illegalità, dove tutto è concesso, dove non esistono doveri ma solo diritti. Stati nello Stato, con proprie regole ed usi e costumi, in barba al buonsenso, alle leggi, e al rispetto degli italiani» L’assessore veneto Elena Donazzan si trova d’accordo con la proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini di censire i nomadi presenti sul territorio italiano. «Credo particolare attenzione debba essere dedicata ai bambini ed ai ragazzi in età scolare presenti nei campi nomadi: a loro, troppo spesso, non è concessa la possibilità di frequentare i percorsi di istruzione scolastica in maniera adeguata e completa».

Per Donazzan, «va verificata ed aggiornata innanzitutto l’anagrafe scolastica: se un bambino italiano non frequenta la scuola, Forze dell’Ordine e Servizi Sociali intervengono, anche privando i genitori della patria potestà. Perché questo non dovrebbe valere anche per rom e sinti? Mi chiedo se sia più incivile proporre un censimento dei campi rom italiani, oppure non intervenire, privando le nuove generazioni di un futuro che passa da una buona istruzione, dal rispetto delle leggi, dal conoscere i propri doveri prima ancora dei diritti: questa è vera inclusione. Al di là della facile retorica – conclude -, c’è una sola domanda da porsi: da che parte vogliamo stare?».

(Ph. Joakim Eskildsen)