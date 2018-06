Censimento rom, Mentana a Salvini: «80 anni fa iniziò così»

Condividi

Durante il notiziario di ieri sera, il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, a margine del servizio sulla proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini di fare un censimento della popolazione rom residente in Italia, si è rivolto al segretario della Lega e ai telespettatori per ricordare che «si chiamano sempre censimenti, all’inizio». Mentana fa riferimento alle leggi razziali del Ventennio fascista: «in Italia 80 anni fa si iniziò a schedare», spiega mentre la regia mostra il documento originale di una “denuncia di appartenenza alla razza ebraica“.

«È un documento del febbraio 1939, quando un cittadino di Milano, Alberto Segre, andò davanti al delegato del podestà per dichiararsi di razza ebraica, come era costretto a fare dalle leggi. Nell’ultima riga – aggiunge Mentana – si può leggere “è pure di razza ebraica la mia figlia minore, Liliana, nata a Milano il 10 settembre 1930″. Quella bambina, che non aveva ancora 9 anni, è diventata la senatrice a vita Liliana Segre. Liliana è sopravvissuta ed è il ricordo di tante cose, anche del fatto che se si comincia con una schedatura non si sa mai dove si va a finire».