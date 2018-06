“Cooltour”, la terra del Sile diventa un gioco da tavolo [VIDEO]

Condividi

10:30 – Una sorta di Monopoli, in cui si comprano e vendono asset e prodotti che si trovano lungo il corso del fiume Sile, dalle sorgenti alla foce. È l’idea del gioco da tavolo chiamato CoolTour, creato da un gruppo di studenti di prima superiore dell’H-International School di H-Farm, che hanno lanciato un crowfunding su Indiegogo per poter produrre realmente e commercializzare il gioco. Per raggiungere il “capitale minimo” per partire occorre raccogliere 1.500 euro e chiunque può partecipare all’impresa.

CoolTour è il vincitore di una competizione fra otto gruppi di ragazzi, di età compresa fra i 14 ed i 15 anni, ai quali era stato dato l’obiettivo di sviluppare altrettante idee innovative ad impatto sociale. L’intento è quello di promuovere e far conoscere ciò che la fascia di territorio estesa fra le province di Padova, Treviso e Venezia può offrire sia in termini di cultura, paesaggio e natura sia sotto forma di risorse economiche. (Fonte: Ansa)