Da “Banane e lampone” a “Pizza e fichi”: primo singolo del figlio di Morandi

Condividi

Pietro Morandi, figlio di Gianni e della seconda moglie Anna Dan, si è dato al trap. 21 anni, nome d’arte Tredici Pietro, ha pubblicato qualche giorno fa su Youtube il suo primo singolo dal titolo “Pizza e Fichi“. «Tredici Pietro, sono l’ultimo arrivato, ma anche l’ultimo ad andarsene», dice nel pezzo. Nella videoclip lo si vede in un campo da basket, tra ragazzini, felpe griffate, sneakers, finti gorilla.

Su Youtube ha raggiunto quasi le 50 mila visualizzazioni e tra i commenti non manca l’ironia come chi scrive: «Fatti mandare dalla mamma a prendere il trapper». In molti chiedono «il featuring con papà Gianni». Il Gianni nazionale accetterà?