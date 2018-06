Gatto dispettoso, chiude i padroni fuori dall’auto

Condividi

Piccola disavventura per una coppia di turisti stranieri. Durante un lungo viaggio si sono fermati per riposare in provincia di Arezzo a Badia al Pino Ovest in autostrada del Sole. Qui hanno deciso di far sgranchire nell’abitacolo dell’auto i due gatti che erano con loro.

Uno dei due però ha inavvertitamente premuto il pulsante di chiusura centralizzata. Le chiavi sono rimaste all’interno della vettura e i due umani si sono ritrovati chiusi fuori. Sono dovuti intervenire i pompieri che hanno aperto la portiera consentendo così alla coppia di riprendere il loro viaggio.

Fonte: Huffingtonpost

Ph: Flickr Wolfrage