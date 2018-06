Laurea ad Honorem a Fabrizio Corona

Condividi

A tutti coloro che stanno faticando e sudando per la sessione estiva degli esami universitari, questa notizia non farà piacere. A Fabrizio Corona verrà conferita una laurea honoris causa in Management. Lo rivela lui stesso in una Instagram Stories pubblicando una mail ricevuta dall’ateneo in questione (il nome è ancora top secret, si sa solo che ha sede a Palermo) in cui gli viene comunicata la volontà di assegnargli il titolo di studio.

«Egregio signor Fabrizio Corona – si legge nella mail -, in virtù del fatto che la stimiamo molto come persona e vista la sua fortissima esperienza documentabile nella gestione di business, impresa, marketing e gestione economica siamo qui oggi ad offrirle una laurea ad honorem in Management. Non nascondo il fatto che noi usufruiremmo del suo nome, non tutti sono d’accordo che nel nostro Ambiente il suo nome porti risultati positivi. Noi, invece, teniamo a sottolinearle quanto valutiamo la sua persona con rispetto e ammirazione».

Ph: universityequipe.com