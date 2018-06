Maturità 2018, le tracce più gettonate: tutti gli aggiornamenti

Condividi

Mancano pochissime ore all’inizio della maturità 2018. Domani, mercoledì 20 giugno dalle ore 8:30 oltre 500 mila studenti saranno impegnati nel temuto tema d’italiano. E, come ogni anno, i ragazzi si fiondano su internet cercando di indovinare quali sono le tracce più probabili tra scrittori, poeti, eventi di cronaca e anniversari. Ecco il poker delle più gettonate secondo il toto-tema di skuola.net: Pirandello, 70 anni di Costituzione italiana, il “Caso Moro”, l’Immigrazione. Vediamoli nel dettaglio.

Per quanto riguarda la prova A, ovvero l’analisi del testo, come abbiamo già detto Pirandello, che non esce dal 2003, è in testa. Al secondo posto troviamo Giuseppe Ungaretti, al terzo Italo Svevo mentre al quarto posto Eugenio Montale, già uscito nel 2004, nel 2008 e nel 2012. Mentre l’ipotesi di Dante Alighieri pare sempre più lontana, si rafforzano le convinzioni che ci sarà una donna tra Deledda, Morante, Merini, Fallaci. In molti rilanciano anche l’opzione “sconosciuto” come avvenne nel 2013 con Magris, nel 2016 con Eco e l’anno scorso con Caproni.

Per quanto riguarda i temi papali dovuti alle ricorrenze storiche troviamo in pole position senza rivali la traccia sui 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana. Al secondo posto c’è un pari merito: gli 80 anni dalle leggi razziali e i 100 anni dalla battaglia di Caporetto. Infine troviamo i 50 anni del ’68 in Italia e i 20 dal lancio di Google.

Passiamo agli anniversari di personaggi che hanno segnato i due secoli scorsi: la più gettonata è quella sui 40 anni dal sequestro e dall’uccisione di Aldo Moro. A seguire i 200 anni dalla composizione dell’Infinito di Leopardi e i 50 anni dalla morte di Martin Luther King.

Per quanto riguarda l’attualità sono tre le tracce di cui si sussurra sul web: l’immigrazione, la violenza sulle donne e Stephen Hawking.

Buona maturità 2018 a tutti!