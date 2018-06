Mestre, 300 residenti con fischietti “anti-rom”

Condividi

Gli abitanti del quartiere Pertini a Mestre si organizzano per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di appartamenti sfitti da parte famiglie rom e sinti. Come scrive Gloria Bertasi su La Nuova Venezia a pagina 7, il comitato dei residenti si è attrezzato di 300 fischietti per segnalare problemi di sicurezza e allertare i soccorsi in caso di atti di delinquenza. «Le occupazioni sono continue, c’è persino chi si è messo a fare il grossista di auto con sede in casa – spiegano i cittadini coinvolti nel progetto -. È anche successo che qualcuno di noi fosse in ospedale e al ritorno trovasse nell’abitazione altre persone».