Mestre, tir travolge auto in tangenziale: 10 feriti e 1 morto

Spaventoso schianto nel Mestrino nei pressi del primo svincolo della tangenziale, in direzione Marghera. Verso le 10:30 di questa mattina, un tir è piombato a forte velocità su tre auto. Diverse le persone rimaste incastrate nelle lamiere dei veicoli coinvolti. Le auto sono state liberate dai soccorritori del Suem giunti da tutta la provincia con i rinforzi. Il bilancio è di dieci persone ferite portate d’urgenza all’ospedale dell’Angelo e di un deceduto. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per accertare la dinamica dei fatti e ripristinare il traffico in tilt.

Fonte: Il Gazzettino