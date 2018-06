Nuovo tram a Padova, Toninelli vuole più tempo: slitta l’intesa

Condividi

Si allungano i tempi per l’approvazione della convenzione per la nuova linea del tram a Padova che collegherà la stazione a Voltabarozzo. Come scrive Luca Preziusi a pagina 15 del Mattino, la stipula dell’intesa da 56 milioni era prevista per la prossima settimana, lunedì 25 giugno, ma slitterà a dopo l’estate, quando la nuova squadra di governo avrà verificato la distribuzione dei 2 miliardi di euro di risorse del piano nazionale del nuovo trasporto pubblico.

Il neo ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli (in foto) ha chiesto tempo per analizzare la manovra e considerare possibili modifiche. Un ritardo che provocherà un effetto a catena su tutti i passaggi successivi alla convenzione, che una volta firmata sarà vincolante per percorsi e mezzi. Se la ditta dovesse riuscire a posare la prima pietra entro Natale 2020, poi dovranno passare 19 mesi per i primi collaudi e per inaugurare la linea entro il 2022.

(Ph. Dagospia)