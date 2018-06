«Padova, polizia locale: situazione esasperata»

Condividi

Pubblichiamo la nota del consigliere comunale della Lega Nord di Padova Alain Luciani sulla situazione della polizia locale.

Acquistare in proprio le divise, condividere quelle esistenti scambiandole in base al turno di lavoro, pagare il parcheggio dell’auto per chi presta servizio all’Arcella. Questi e altri i problemi che affliggono gli agenti di polizia locale di Padova denunciati più volte dai sindacati. Una situazione ormai esasperata ed intollerabile per chi è deputato alla sicurezza della città alla quale, anche nei giorni scorsi il sindaco ha ribadito di tenere molto.

Gli agenti per mancanza di fondi sono stati costretti a comperare le loro divise, a volte lo stesso indumento viene utilizzato da più persone incrociando i turni di lavori. Con la sistemazione di via Avanzo sono stati eliminati i parcheggi che gli agenti utilizzavano per le loro auto quando sono in servizio nella sede della stessa via. Sono quindi costretti a pagare il posto auto di tasca propria, alcuni di loro hanno chiesto il trasferimento in altri Comuni e qualcuno lo ha ottenuto. Infine sono stati eliminati i buoni pasto per gli agenti che entrano in servizio alle 12,30, problema superabile per gli agenti che vivono in città, diverso il discorso per quanti arrivano da fuori percorrendo anche decine di chilometri.

Mi chiedo come possono esercitare serenamente il loro lavoro in queste condizioni? Dov’è la tanto decantata sicurezza che per questa amministrazione si traduce in annunci ripetuti di installazione di telecamere, servizio di quartiere, body cam appuntate sulle divise e quant’altro ma, che in realtà, è solo fumo negli occhi dei cittadini che chiedono la presenza di agenti sul territorio, chiedono tutela dello stesso e delle persone. Quanto è importante per l’assessore alla sicurezza nonché sindaco Giordani dare risposte ai residenti se questa giunta non assolve nemmeno le funzioni basilari come fornire adeguato vestiario ai suoi agenti?

Alain Luciani

Consigliere Comunale Lega Nord