Resana (Tv), operaio cade da 7 metri e muore

Dopo la tragedia delle Acciaierie Venete e gli incidenti di ieri alle Fonderie Anselmi nel Padovano e al Leroy Merlin di Olmi nel Trevigiano, non si ferma l’ondata di incidenti di lavoro in Veneto. Questa mattina intorno intorno alle 9 un operaio di una ditta adiacente all’Autofficina Antonello di Resana (Treviso) ha perso la vita dopo un volo di 7 metri. Il 46 enne era salito sul tetto per dei lavori quando la copertura avrebbe ceduto. Inutili i soccorsi: la vittima è deceduta sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e sono in corso accertamenti.

Fonte: Il Gazzettino