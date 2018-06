Degrado a Roma, “Dolce vita” addio: Harry’s bar ultimo baluardo

Condividi

E’ stato recentemente insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica, è un personaggio che ha fatto la storia recente di questa città, una istituzione, un leader nel mondo del commercio e della ristorazione. Tanti riconoscimenti, poi lo hanno lasciato solo. Ma Pietro Lepore non molla. Qualcuno lo ha definito l’ultimo dei mohicani di Via Veneto, un sopravvissuto, uno dei pochi rimasti a credere che quello scorcio di Roma celebre in tutto il mondo per le immagini della Dolce Vita vada difeso ad ogni costo dal degrado. Lepore combatte la sua battaglia dal fortino del suo celebre locale, l’Harry’s Bar, strategicamente collocato in cima alla via, dove incrocia le mura. Lo sostiene e lo incoraggia quasi tutte le sere un altro personaggio che appare uscito dal mito, sempre uguale, sempre tonico e pronto ad agitare la macchina fotografica, e che si piazza lì, seduto ad un tavolino, pronto a immortalare celebrità vere e fasulle. Il Re dei paparazzi, Rino Barillari, quello de “La guera è guera”, il grido di battaglia reso celebre da mille avventure. Pietro Lepore è più pacato, più misurato, ma non meno determinato a dare battaglia in difesa di quel quadrante di Roma che lo ha visto protagonista per decenni. Ha un sorriso triste, rassegnato. Ma è un duro. E’ stato fino a poco tempo fa presidente della Associazione di Via Veneto, quella che raccoglie albergatori, ristoratori e negozianti e che è andata via via spegnendosi di fronte all’atteggiamento miope ed intransigente del Campidoglio. «Fondo una associazione tutta mia e la intitolo “Largo Federico Fellini“» ( la piazzetta che chiude Via Veneto e sulla quale insistono i tavolini dell’Harry’s) dice con un moto d’orgoglio. Ed è freddo, didascalico mentre racconta degli schiaffi in faccia, dei silenzi, del rigore a senso unico della Amministrazione Raggi. Inutili le lettere, i documenti, le denunce. «Ci eravamo rivolti alla sindaca Virginia Raggi con una dettagliata descrizione di tutti i segni del degrado e 400 firme raccolte tra residenti e commercianti, per una volta dalla stessa parte, senza divisioni — racconta — per provare a riportare nella zona almeno i requisiti minimi di sicurezza, decoro, igiene, pulizia, minacciati da alberi pericolanti, presenza di ratti, scarsa illuminazione. Ma niente, non ci ha nemmeno risposto, ci sentiamo completamente abbandonati». E’ come se Via Veneto per il Campidoglio fosse un soprammobile imbarazzante. Ma per pagare la “tassa” sull’occupazione del suolo pubblico, operosissima, non si fanno certo pregare. La burocrazia capitolina non perdona. Interviene pesantemente a riscuotere, a togliere i gazebo, per punire, per sanzionare. Ma che la celebre strada che attira ancora decine di migliaia di turisti sia in caduta libera, segnata dal degrado e dal disinteresse, sporca, abbandonata, pare non interessi a nessuno. I giornali romani spendono un servizio fotografico ogni tanto, una denuncia, tutto inutile. E’ quasi una terra di nessuno. Alberi giganti che superano gli alberghi, rami che cadono solo con un po’ di pioggia e un dehors transennato diventato quasi un cestino della spazzatura.

Per i turisti stranieri a passeggio sulla strada della Dolce Vita non è un bel biglietto da visita l’ex ristorante Asador Cafè Veneto, chiuso da un anno e da un mese transennato perché «si staccano i pezzi di marmo che sono alle pareti – dice Lepore – La situazione è veramente pesante, la recinzione con la rete rossa dà il senso di pericolo e di degrado. E dentro c’è di tutto: cartacce, bottiglie, plastica, chi passa ci butta dentro qualcosa come fosse un bidone della spazzatura». Ma il problema del locale chiuso e in abbandono non è che uno dei tanti buchi neri. Una delle questioni irrisolte, ad esempio, è quella degli alberi. «Situazione catastrofica – spiega – con la neve sono caduti cinque o sei rami, uno in piazza Barberini, le piante lungo via Veneto non vengono potate dal 2006, da 11 anni, sono sempre più alte, coprono le luci, sono arrivate al quarto piano, sono alte almeno 15 metri». Che sia pericoloso è fuor di dubbio. Ma anche in questo caso la risposta dell’Amministrazione è raggelante. Un silenzio che dura settimane, mesi. Non c’è nessuno che possa occuparsene, è una questione del Servizio Giardini, che praticamente non esiste più, e poi non ci sono i soldi. E dunque il quadro, vale la pena ripeterlo, è questo. L’illuminazione è insufficiente, i rami degli alberi schermano la luce e le lampade sono tutte diverse una dall’altra, con lavori lasciati a metà. Le buche riparate con il bitume “fai date” e subiamo ancora gli strascichi lasciati dalla rimozione del gazebo del Caffè de Paris dopo il passaggio della ‘ndrangheta. Le aiuole poi sembrano dei bazar, in qualcuna c’è il brecciolino, altri hanno messo il prato finto, in altre ancora pedane di legno. Sopravvivono grazie alla buona volontà di qualche portiere d’ albergo o ristoratore, ma senza la manutenzione dovuta e un progetto comune. Non c’è logica. Viene da chiedersi come sia possibile che la presenza dei grandi alberghi, di ministeri, della ambasciata americana, di centinaia di uffici di imprese eccellenti non raggiunga la massa critica necessaria per imporre un intervento, una sterzata. E’ arrivata l’estate, la strada dovrebbe essere affollata dai turisti in cerca di emozioni. Non c’è quasi nessuno. I negozi chiudono per pranzo e tirano giù le saracinesche in fretta la sera. Nessuno che pensi di prolungare l’orario. Eppure i negozi aperti la sera sarebbero un richiamo irresistibile. Aggiungiamo che tante imprese, tanti esercizi commerciali di ogni tipo hanno chiuso: restano dei buchi neri, che si aggiungono al degrado, allo sporco, ad una sensazione di disagio e di precarietà. Negli angoli delle vie limitrofe è aumentata la popolazione dei barboni e delle prostitute, non c’è più allegria. Tranne che nell’ultimo tratto, dove le luci dell’Harry’s bar danno speranza e si mischiano con quelle del grande albergo che troneggia dall’altra parte della strada. Aria di resa? Tutt’altro. Pietro Lepore è deciso ad andare fino in fondo, è deciso a coinvolgere anche altri nella sua crociata. Davanti al locale c’è un albero, al centro di una piccola aiuola. Per difenderla dall’ingiuria dei cani e dei loro padroni ha costruito lui stesso una piccola cancellata (abusiva naturalmente, ci vorrebbe il permesso del Comune…); poi ha fatto la stessa operazione con un altro albero qualche metro più in là. Stessa protezione, omogenea nella foggia e nel colore. Lo farà anche con un terzo albero e chiederà ai negozianti vicini di fare altrettanto. Un segnale di rinascita, l’ordine, l’armonia si costruiscono anche così. La Raggi capirà?

“L’ultimo dei Mohicani resiste a Via veneto”

Giovanni Tagliapietra

Il Nuovo Corriere

19/06/2018

(Ph. Harry’s Bar Roma / Facebook)