Tiramisù pronto in 30 secondi: invenzione bassanese conquista estero

Condividi

19:52 – Tiramisù, uno dei dolci più amati al mondo eternamente conteso tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, traina l’export non solo dell’ingrediente principale, il mascarpone, ma da un paio d’anni anche dei macchinari per farlo espresso. L’ultima novità è quella dell’ingegnere specializzato in start up, Iuri Merlini, che nel 2016 a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, ha messo a punto e brevettato Meesoo, una macchina per realizzare il tiramisù espresso pronto in 30 secondi volta all’internazionalizzazione di questo dolce

«Le prime soddisfazioni sul mercato estero sono arrivate in particolare dalla Svezia e dalla Croazia – afferma Merlini – Poi è stata la volta del Medio Oriente, a partire da Beirut. Il Libano sta rappresentando una “porta” importante per penetrare un mercato stimolante come quello mediorientale. Ora il presente parla francese, con il posizionamento di alcune macchine a Parigi in location di prestigio come ad esempio l’Hotel Novotel Bercì. Siamo particolarmente orgogliosi di essere un’azienda 100% made in Italy, e vale sia per i prodotti che per le attrezzature nel laboratorio di pasticceria sito in provincia di Pordenone. In secondo luogo siamo fieri di essere un azienda integralmente auto-finanziata che è riuscita a creare, partendo da un pezzo di carta bianco, un prodotto e un brand che, pur giovane, sta crescendo rapidamente in un mercato maturo come quello della ristorazione». (Fonte: Ansa – 14:21)