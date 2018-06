Vauro: «anch’io sono italiano “purtroppo”»

Condividi

Il vignettista Vauro Senesi ha pubblicato sui social una sua foto mentre tiene tra le mani un pezzo di carta con scritto “Anch’io sono italiano “purtroppo”“. La frase è in riferimento a quanto detto da Matteo Salvini ieri sulla questione rom. Vauro ha fatto un appello al popolo della rete di fotografarsi con un cartello uguale al suo. Leggendo i commenti, però, sembra che gli utenti non siano molto d’accordo con la proposta del vignettista tra fotomontaggi in cui viene sostituita la parola “italiano” con “tonto” e rivendicazioni del fatto che c’è chi è fiero di essere italiano.