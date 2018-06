Verona, M5S: «primo anno di Sboarina? Un fallimento»

Condividi

Il primo anno dell’amministrazione di Federico Sboarina a Verona? Per Marta Vanzetto, capogruppo Cinquestelle in Consiglio comunale, è da bocciare. Come scrive l’Arena a pagina 12, Vanzetto punta il dito contro l’«immobilismo» amministrativo e su alcune scelte compiute dalla giunta comunale di centrodestra. Sotto accusa finiscono il traforo delle Toricelle usato come «amuleto da tirare fuori quando si capisce di non avere fatto molto», la mancanza di organico nella polizia municipale, il dissesto dei marciapiedi, il taglio «indiscriminato» di alberi e verde urbano, la media delle delibere prodotte «decisamente inferiore a quella degli ultimi anni», la «moltiplicazione delle poltrone» alla Fondazione Arena, e la mancanza di un progetto per il recupero dell’Arsenale.