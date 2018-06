Verona, non solo Romeo e Giulietta: conoscete Corrado e Isabella?

Condividi

Romeo e Giulietta sono senza dubbio la coppia più famosa che ha fatto ottenere a Verona, il soprannome di città degli innamorati. Ma sapevate che esiste anche un’altra coppia che condivide con loro non solo la città ma anche una storia d’amore dal finale triste? Si tratta di Corrado e Isabella.

La leggenda si svolge negli anni in cui Verona fu annessa la Sacro Romano Impero, tra il 1509 ed il 1516. Corrado di San Bonifazio era un giovane soldato che si era innamorato di Isabella del casato dei Donati. Lei sembrava non ricambiare i suoi sentimenti ma lui non demordeva e tentava in tutti i modi di farla innamorare. Un freddo giorno d’inverno i due si incontrarono nel cortile vicino alla chiesetta di San Marco ad Carceres. Stanco dei continui rifiuti il soldato disse alla giovane che sembrava di ghiaccio e fredda come l’acqua del pozzo che si trovava in quel cortile. Isabella, per sfida, disse al giovane di buttarsi nel pozzo per vedere se l’acqua fosse ghiacciata come lui pensava. Corrado disperato, obbedì al comando e si gettò nel pozzo. Isabella, che nel profondo del suo cuore amava Corrado, vedendo cosa avevano causato le sue parole, lo segui nel pozzo scomparendo con il suo innamorato.

Sopra il pozzo, tutt’oggi presente, c’è una targhetta d’ottone che invita a lanciare una moneta portafortuna: “Getta nel pozzo un solo soldino, pensa un momento al tuo destino, non ti distrarre, non far rumore eccolo eccolo arriva l’amore“. Per raggiungerlo si imbocca Corso Porta Borsari sino all’altezza del civico 15 e si volta a sinistra entrando in Vicolo San Marco in Foro. Percorsa una decina di metri sulla sinistra si apre lo stretto vicoletto cieco Pozzo San Marco, al cui termine è presente il Pozzo dell’Amore.

Fonte: verona.net

Ph: Instagram nyna87