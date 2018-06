Vertice Macron-Merkel: «su migranti sosterremo l’Italia»

Condividi

Si è svolto oggi pomeriggio il vertice tra il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel a Meseberg. Tra i temi principali più solidarietà sui migranti, con una attenta considerazione delle valutazioni dell’Italia; le riforme dell’Eurozona, come l’unione bancaria e la trasformazione dell’Esm in un Fondo monetario europeo e la creazione di un budget comune.

«Come già detto con il premier Conte, lavoreremo insieme e coopereremo per la gestione dei migranti ma non risponderemo mai in modo positivo a strategie chiaramente non cooperative – ha detto Macron -. Il problema di Aquarius inizia quando la Guardia costiera (italiana, ndr) carica migranti su una nave».

«La migrazione la concepiamo come sfida comune e il nostro obiettivo resta una risposta europea – ha continuato Merkel -. Vogliamo evitare che l’Europa si divida. Noi sosteniamo le proposte della Commissione e il rafforzamento di Frontex. Accoglieremo le valutazioni dell’Italia sulla migrazione visto che si tratta di un paese particolarmente esposto. Sosteniamo il piano della Commissione europea per rafforzare Frontex, e vogliamo agire contro l’immigrazione secondaria. Serve un’armonizzazione delle norme sul diritto di asilo».

