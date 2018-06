Vicenza, altro blitz (notturno) di Cicero: via l’imbuto in stazione

Condividi

Dopo il primo intervento in viale San Lazzaro, il neo assessore alla mobilità di Vicenza, Claudio Cicero, ha compiuto un altro blitz nella notte di ieri per rimuovere la corsia preferenziale per gli autobus di fronte alla stazione delle corriere in viale Milano. Un colpo di spugna che elimina l’imbuto stradale voluto dal predecessore Dalla Pozza che tanti problemi ha creato alla viabilità negli ultimi mesi. Dopo questo nuovo intervento in notturna – per creare il minor disagio possibile -, Cicero ha già fatto sapere che i prossimi interventi riguarderanno il restringimento della pista ciclabile in contrà Vittorio Veneto e l’incrocio tra viale della Pace e via Fabiani.

r.a.