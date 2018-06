Vicenza, villetta abusiva: il caso del neo-consigliere di centrodestra

Condividi

Prima tegola politica per il neo sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Nell’occhio del ciclone la vicenda della villa di via dell’Ospedaletto di proprietà dei coniugi Naclerio destinata dagli stessi al figlio 29enne Nicolò, consigliere comunale della maggioranza. I Naclerio sostengono di aver presentato tre domande di “ampliamento di un edificio residenziale” destinato a prima casa del figlio. Dopo il rigetto delle prime due, l’ultima domanda non avrebbe ricevuto risposta e i coniugi iniziarono così i lavori nel 2012 terminandoli nel 2015.

I vicini di casa però, attraverso i propri legali, presentarono ricorso sostenendo che la villa fosse abusiva. Un illecito in seguito certificato sia dal Tar che dal Consiglio di Stato. Nonostante un’ordinanza di demolizione emanata dal Comune nel 2017, l’edificio è tuttora in piedi. Interverrà l’amministrazione Rucco considerato che Nicolò Naclerio è membro della sua maggioranza?

Fonte: VicenzaToday

(ph: Facebook – Nicolò Naclerio)