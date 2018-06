96enne chiede divorzio da moglie 55enne: «non mi permette di consumare»

Condividi

Si erano sposati in fretta e furia nel 2009 presso il comune di Lanciano, in provincia di Chieti. Nessun parente o amico presente tanto che le figlie, quando hanno scoperto, per via di alcune cartelle esattoriali giunte nel 2016-2017, che il padre si era risposato avevano preso un colpo. All’epoca lui aveva 87 anni, lei 46. Si erano conosciuti mentre lui stava cercando di vendere l’appartamento di sua proprietà perchè oramai viveva in una casa per anziani. Subito dopo il matrimonio, lei gli aveva organizzato perfino il funerale con tanto di ricerca del loculo cassa zincata color grigio e altri accessori funerei e necrologio.

Oggi l’uomo, arrivato alla soglia dei 97 anni, chiede il divorzio immediato, consentito da una norma speciale, perché il matrimonio non è stato consumato. Anzi, non avrebbero mai nemmeno dormito nello stesso letto o vissuto sotto lo stesso tetto. Il sospetto è che la donna mirasse alla lauta pensione di reversibilità. Ma lei respinge le accuse al mittente e dichiara di aver convissuto con lui per 4 mesi dopo le nozze. Il giudice chiarirà la vicenda.

Fonte: Gazzettino