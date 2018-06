Balasso: «Salvini il problema? È l’elettorato che è str…»

Condividi

Porti chiusi, censimento dei rom, prima gli italiani. «È inutile prendersela con Salvini», perché sono gli italiani che «amano essere stronzi». Lo scrive l’attore e comico Natalino Balasso, che su Facebook si lancia in una lunga disamina sociopolitica sull’attuale situazione italiana. «Le elezioni consegnano al paese un autoritratto impietoso. È inutile prendersela con Salvini quando i sondaggi lo danno in crescita. Si continua a dire questo è populista, quello parla alla pancia delle persone. Ma chi sono queste persone? Sono milioni di italiani che amano essere stronzi, parliamoci chiaro, i governanti non hanno nessuna colpa se non quella di render conto al loro elettorato. L’elettorato è stronzo, questa è l’Italia, il paese delle leggi razziali, che al riapparire del fascismo ha preferito gridare al complotto rosso, che ha salutato il ritorno degli autoritarismi facendo quadrato contro un non identificato pericolo di comunismo (ma quando, ma dove? D’Alema? Bersani? Prodi? Erano questi i bolscevichi pericolosi?). La più grande vittoria di Berlusconi è avere reso imbecille il Paese. Ed ora il paese è malleabile come il pongo. Salvini non è nemmeno un uomo forte, è un tipetto barzotto, che piange sui social e pubblica le foto del mare, la cui personalità è modellata solo dai suoi no. Ma all’Italia basta, come era bastato Mussolini, un omarino incazzoso che piaceva tanto al Paese».

«Gli italiani – prosegue Balasso – sono talmente soggetti al fascino delle sberle che nemmeno la catena di comando ha più senso, c’è un presidente del Consiglio che non conta un cazzo, ma parla 8 lingue, un tipettino che sarebbe socio di minoranza ma decide il futuro del paese e un mancato presidente del Consiglio che prova a dire sottovoce che la maggioranza ce l’avrebbe lui ma è troppo preso, lui e i suoi elettori, a capire se quello che fa e quello che dice sono la stessa cosa. E mentre a destra basta dire che si è di destra e tutto fa brodo, tanto nessuno legge i programmi, avanti forza; a sinistra si fa a gara a chi è più a sinistra, e alle prossime elezioni il partito più in là di quello in là, si dirà soddisfatto della propria coerenza e dirà che è in crescita, con lo 0,01 per cento di bravi cittadini. E in autunno, quando questo Paese dimostrerà di essere talmente geniale da finire in crisi economica persino quando la crisi è finita, la campagna elettorale sarà un nuovo tripudio di insulti. Però abbiamo difeso la Costituzione più bella del mondo che nessuno ha letto mai. La grande sfiga di Berlusconi, e cioè che Mediaset ottiene l’esclusiva dei mondiali proprio quando l’Italia non si qualifica, è il gran culo di Salvini, che se c’era l’Italia ai mondiali, col cazzo che gli italiani si ricordavano di odiare i negri e gli zingari. Il social in questo è impietoso, basta scorrere le pagine a caso. Ovviamente ce la prendiamo col social, ma dire che i social rovinano la gente, sarebbe come dire che lo specchio ci imbruttisce. Riassunto delle sedute in parlamento: zero pensieri mille dichiarazioni».

(Ph. Shutterstock)