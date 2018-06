«Belluno, presto vaccini gratuiti contro le zecche»

Condividi

Entro la fine dell’anno in provincia di Belluno potrebbe essere introdotta la vaccinazione gratuita contro la contro la Tbe causata dal morso delle zecche. È quanto auspica il consigliere regionale Sergio Berlato (in foto), che insieme al collega Massimiliano Barison, il 17 aprile scorso ha presentato una mozione sull’argomento. «Il testo andrà in consiglio regionale a fine giugno e sono sicuro che non troverà opposizione», spiega Berlato, intervistato da Paola Dall’Anese sul Corriere delle Alpi. Sono tre le dosi da fare in un anno, ognuna delle quali costa 47 euro per gli adulti e 39 per i bambini.

«Non dimentichiamo che la Tbe per la prima volta è stata identificata in Italia nel 1994 proprio in provincia di Belluno. Da allora al 2016 in provincia di Belluno sono stati identificati 200 casi di questa malattia», precisa il consigliere di Fratelli d’Italia, che sottolinea: «la provincia di Belluno è un’area endemica sia per la Tbe sia per la malattia di Lyme (o Borreliosi) con focolai sporadici in molte zone rurali. Per questo motivo è necessario che sia resa gratuita la vaccinazione per i bellunesi che ne facciano richiesta».