Cicciolina a “La Confessione”: «ero una spia per 007 ungheresi»

Ilona Staller, conosciuta anche come Cicciolina, ha raccontato durante l’intervista a Peter Gomez nella puntata de “La Confessione” in onda questa sera sul canale Nove di essere stata una spia per gli 007 ungheresi. Il suo nome in codice era Coccinella. «Sono andata a lavorare come cameriera in uno dei più grandi hotel sul Danubio, l’Intercontinental – racconta -. Un giorno la direttrice mi chiama in privato dicendomi: “Tre persone la stanno cercando, vorrebbero conoscerla”».

Erano dei servizi segreti. «I tre uomini mi hanno domandato: “le piacerebbe guadagnare più soldi signorina?”. Io ho detto: “A chi non piacerebbe?”. E loro: “Noi vorremmo che facesse amicizia con gli ospiti dell’hotel: commercianti, uomini di affari, ministri. Porti loro il gelato, la frutta, e chieda il motivo del loro viaggio in Ungheria». Staller racconta che ci sono state volte in cui ha temuto per la sua vita: «dopo un po’ ho lasciato perché era diventata una cosa molto pericolosa, ho visto che mi seguivano. Sì, ho avuto paura che mi ammazzassero».

Ph: Facebook Ilona Staller Cicciolina