Dal Sud cerca stanza a Trento, risposta: «affitto solo a ragazze Triveneto»

Condividi

Una studentessa proveniente da Pescara alla ricerca di una stanza per poter studiare a Trento si è sentita rispondere di no perchè «sto cercando ragazze del Triveneto e della Lombardia». La vicenda, raccontata da L’Universitario dove si possono leggere i messaggi di scambio tra la ragazza e il proprietario dell’appartamento, ha del surreale.

Marta, studentessa della Facoltà di Giurisprudenza, ha risposto ad un annuncio su Facebook di una persona che metteva a disposizione un appartamento a Trento. Il proprietario risponde che, prima di farle vedere l’appartamento, gradirebbe sapere il suo luogo di origine. Alla risposta «vengo da Pescara», il rifiuto di affittarle la stanza motivandola con un vago «niente di personale ma è una mia esigenza» e chiudendo la conversazione con un «scusa ma non ho tempo da perdere».

Marta si dice avvilita, dispiaciuta e arrabbiata: «per quanto io mi sia sforzata di trovare una spiegazione altra, attinente all’affitto, spese, questioni economiche, purtroppo l’unica spiegazione personale che possa giustificare quello che è successo è il razzismo. Non è giusto minimizzare, non è giusto sdrammatizzare, non è giusto chiudere gli occhi. Bisogna chiamare le cose con il loro nome, e le uniche parole che possano dirsi per questa situazione sono: pregiudizio e discriminazione. E nel 2018, in una città come Trento, quella che io ho scelto come sede dei miei studi e della mia formazione, vivere episodi come questo è davvero una sconfitta».