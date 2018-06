Def, Tria: «continuiamo a ridurre debito, rispetto vincoli Ue»

Condividi

Il Parlamento ha approvato la risoluzione al Documento di economia e finanza 2018 presentata da Lega e M5s. Nella risoluzione si impegna il governo «ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti l’aumento dell’aliquota Iva e delle accise su benzina e gasolio» e a «individuare misure da adottare nel 2018 nel rispetto dei saldi di bilancio».Viene chiesta inoltre maggiore flessibilità all’Unione Europea, con l’obiettivo di chiedere lo slittamento del pareggio di bilancio di un anno, dal 2020 al 2021, rimodulando il deficit «nel rispetto dei vincoli europei».

Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria (in foto), ha ribadito che «il rapporto debito/pil inizierebbe un chiaro percorso discendente, un’evoluzione che è bene non mettere a repentaglio, perché il consolidamento di bilancio è una delle condizioni necessarie per mantenere e rafforzare la fiducia dei mercati, fiducia imprescindibile per la tutela delle finanze pubbliche, i risparmi degli italiani e la crescita». Tria ha specificato che «nell’interesse del Paese è intenzione del governo agire in modo da prevenire ogni aggravio per la finanza pubblica».

Fonte: Repubblica

(Ph. Giovanni tria / Facebook)